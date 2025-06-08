モウコノウマはパンダよりも珍しい種で、中国の国家一級重点保護動物です。中国北西部にある寧夏ホイ族自治区の賀蘭山国家級自然保護区で3日、新疆から運ばれて来た第2陣のモウコノウマが適応訓練を経て野外に放たれました。寧夏の賀蘭山はかつて、モウコノウマの故郷でした。寧夏林業・草原局に招かれた専門家らが2024年に賀蘭山に現存する草原の面積や気候、食料、地形などについて実地調査を行うとともに、新疆の野生馬繁殖研究