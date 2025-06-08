食楽web 夏も目前、紫陽花もそろそろ咲き乱れ、ますます鎌倉が魅力的になる季節がやってきました。 古都・鎌倉へはぜひ朝から訪れて、ビーチに寺めぐり、グルメを楽しむのがおすすめ。1日を通してさまざまな表情を楽しむことができる街だから。 もちろん、和洋さまざまなスタイルのモーニングを楽しめる名店がたくさんあります。今回は鎌倉在住のライターが通う、朝から元気をもらえるおすすめの「モ&#