「羊文学×ひつじのショーン×and ST」がトリプルコラボ。音楽とアニメーションとファッションの世界が融合した全6アイテムが発売される。6月6日（金）”ひつじの日” より先行予約がスタートする。＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真12点）『ひつじのショーン』は、1995年12月24日に公開された『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーン・デビュー。 ”shorn” （毛を刈られた）という名前の由来の通り、セーターを着