ラオス人民民主共和国の教育・スポーツ大臣が6月4日、鳴門市の鳴門教育大学を表敬訪問しました。表敬訪問したのは、ラオス人民民主共和国のプット・シンマラヴォン教育・スポーツ大臣です。鳴門教育大学は、1998年からJICA・国際協力機構と提携して、ラオスの理数科教育の向上に取り組んでいて、これまでに70人以上の研修員を受け入れ、ラオスの教員育成、教育の発展に貢献してきました。（プット・シンマラヴォン ラ