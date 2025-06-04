藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月27日（火）に放送された同番組では、3児のパパである元サッカー日本代表の内田篤人がゲストで登場。子どもを寝かしつける際、多くの家庭が直面する“背中スイッチ問題”について、内田流のテクニックを紹介した。【映像】“背中スイッチ”を回避する仰天寝かしつけテクニック長女がまだ1歳だった当時、「もう寝なくて…」ととにかく苦労したという