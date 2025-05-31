ÀèÈ¯¡¦»³Ìî¤Ï3²ó¡¢°­Á÷µå¤ÇÂç´Ó¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë3¼ºÅÀ¢£DeNA 6¡¼2 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê31Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï29Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ë2-6¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤Ï15¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¤¬5²ó7°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç2ÇÔÌÜ¡£¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½øÈ×¤ÇÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï3²ó¤À¡£2²ó¤ËËÒ¤Î¥½¥í¤ÇÀèÀ©