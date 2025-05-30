復調した“大本命”の長崎J2リーグは第17節まで消化し、シーズンの折り返しが近づいてきた。首位を快走してきたジェフ千葉が最近5試合で1勝2分2敗と足踏み状態に。その千葉との直接対決に勝利したRB大宮アルディージャがベガルタ仙台との上位対決にも勝利して、千葉との差を勝ち点3としている。森山佳郎監督が2年目となる仙台も、ここ10試合は大宮戦が唯一の敗戦であり、順調に勝ち点を伸ばしている。周知のとおり、J1昇格のた