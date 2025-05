「ラジコンマガジン2025年6月号」は5月2日発売! 表紙はデザイナーJUN WATANABE氏の水玉デザインで人気を博し、再販も控えるオフロードバギー「ホーネット by JUN WATANABE」。 巻頭特集「ぼくらのBLOCKHEAD MOTORS We Can POP!」では、話題のカスタムRCブランド「BLOCKHEAD MOTORS」の魅力に迫り、仕掛け人のJUN WATANABE氏へのインタビューや、同氏が手がけるタミヤとのコラボRC、オリジ