月刊ラジコンマガジン6月号発売！　巻頭特集は「ぼくらのBLOCKHEAD MOTORS We Can POP！」

「ラジコンマガジン2025年6月号」は5月2日発売!表紙はデザイナーJUN WATANABE氏の水玉デザインで人気を博し、再販も控えるオフロードバギー「ホーネット by JUN WATANABE」。巻頭特集「ぼくらのBLOCKHEAD MOTORS We Can POP!」では、話題のカスタムRCブランド「BLOCKHEAD MOTORS」の魅力に迫り、仕掛け人のJUN WATANABE氏へのインタビューや、同氏が手がけるタミヤとのコラボRC、オリジナルアイテムなども紹介する。また、第63回静岡ホビーショーを目前に、タミヤ・京商などの各社からリリースを予定している最新RC情報を先行公開する。さらに、FM福岡のパーソナリティー主催によって557名が参加した盛大な走行会「ゴキゲンラジコンパーティー」をはじめ、全国各地で行われたビッグなRCイベントをレポート。ほかにもフレッシュなRCドリフト情報を集めた「D-NAVI STATION」は、RCドリフトシーンに新開発のRWDドリフトシャシーで参戦したTeam AJ、実車ドリフトで注目のエアロディスクデザインをRC用ホイールで再現するRêve Dなどを掲載。タミヤレーシングファクトリーがコンペ志向の製作・調整方法を伝授する人気連載「TRF GROW UP レーサーズ!」では、今月はFIGHTER NXGEN(DT-04)をテーマに前住諭氏が解説する。さまざまなRCカーにココロを躍らせる記事が充実した内容となっている。特別付録「ラジコンマガジン×JUN WATANABE巾着」はJUN氏によるRCイラストと、鮮やかなパープルとピンクの配色が目を引くコラボアイテム。普段の生活でも使える便利さとカッコ良さが特徴だ。