¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡Ê46¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê46¡Ë¤¬¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ç·çÀÊ¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï2ËÜÌÜ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ÕÆü¤¬¡Öº£²ó¶ÛµÞ¤Ç²ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÈÖÁÈºÇÂç¤Î¡£¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬ÉÔºß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤âÉÝ¤¤¤À¤í¡©»ä¤À¤±¤·¤«º£¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç