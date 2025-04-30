3·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Î2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£5·î10Æü¤È11Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î½é¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡ÊSIXFONIA¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¿Í²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¡¢²Ë72¤µ¤ó¡¢±«Çµ¤³¤µ¤á¤µ¤ó¡¢¤¤¤ë¤Þ¤µ¤ó¡¢LAN¤µ¤ó¡¢¤¹¤Á¤µ¤ó¡¢¤ß¤³¤È¤µ¤ó¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£4·î30Æü¤ËÇ°´ê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿