GRe4N BOYZ『天使と悪魔』Real Sound

尾田栄一郎とGRe4N BOYZの絆が生んだ新OP「天使と悪魔」誕生秘話

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「ONE PIECE」の新OP主題歌「天使と悪魔」を手掛けたGRe4N BOYZ
  • 原作者の尾田栄一郎氏が絵を描き、GRe4N BOYZにプレゼントしたそう
  • このコラボは、メンバーの心の底から嬉しいものとなったに違いないと筆者
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