睡眠は人間の体がうまく機能するために必要な行為であり、免疫力やメンタルヘルスの改善に役立つほか、脳は睡眠中にたまった毒素や老廃物を排出したり、記憶を強化したりしています。合計3000人以上の子どもを対象にした新たな研究では、「わずか15分ほど睡眠時間が長いだけで子どもの脳機能が向上する」という結果が示されました。Neural correlates of device-based sleep characteristics in adolescents: Cell Reportshttps://