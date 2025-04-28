「フォロワー１.６億の男とコラボしたら、炎上しました...」【動画】リアル「炎上」！「ダンボール影アート」コラボ動画を見るダンボールを使って、有名人の方などの顔を壁に投影させる、“ダンボール影アート”（商標名）で人気のクリエイター、黒主厳太さん（@kuronushi_）の投稿に注目が集まりました。X（旧Twitter）やTikTok、YouTubeなどに数々の制作動画を発信し、世界的な人気を誇るアメリカの映像作家、ザック・キング（Za