観光都市としてグレードアップする「バルセロナ」スペイン・バルセロナに行ってきました。「サグラダ・ファミリア」や「グエル公園」など、建築家・ガウディが手掛けた建築物でよく知られるバルセロナですが、2週間ほどの滞在で国際観光都市としてさらに一皮むけたように感じました。前編『スペインに行って驚いた…！FCバルセロナの「こだわりの育成」と、本拠地スタジアムの「大規模リノベ」で勢いづく《国際観光都市の大胆戦略