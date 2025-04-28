男性からデートに誘われ、気分も急上昇。しかし、デートの日程や待ち合わせ場所が決まった後でも、LINEを終えるまで、油断は禁物です。男性に送る最後のLINE（以下、フィニッシュLINE）によって、相手に与える印象は変わってきます。フィニッシュLINEを使い分けて、男性との距離感をコントロールしましょう。【１】「分かりましたー」最もシンプルなパターンです。男性にLINEを受け取ったことを伝えるための最低限度必要な内容とな