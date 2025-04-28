夫が若い女と不倫していたら許せないもの。離婚するしないはともかく、まずはふたりを別れさせたいと思う人も多いでしょう。そのため周囲に相談したところ、自分では想像つかないような方法を提案された人もいるようです。そこで今回は「夫の不倫相手に反撃し、別れさせた話」の中から1つ、医師の弟に相談したエピソードをご紹介します。医師の弟に相談「夫が20代前半の女性と不倫していることが判明。『絶対に別れさせてやる！』