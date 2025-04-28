俳優二宮和也（41）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。30代女優と行動を共にしていたことを明かした。「業務報告」と前置きした上で「今日も多部未華子と約4時間公園にいました」とつづった。二宮は多部未華子（36）は07年のTBS系連続ドラマ「山田太郎ものがたり」で共演。22年の同局系「マイファミリー」で夫婦役を熱演した。25日放送の同局系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に多部が出演。二宮がVTRで登場し、MC笑福亭鶴瓶