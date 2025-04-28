「これも学習マンガだ！展2025」の展示を紹介する山内康裕さん＝東京都豊島区科学歴史など、さまざまな学びにつながる漫画を紹介する「これも学習マンガだ！展2025」が、東京都豊島区の「トキワ荘通り昭和レトロ館」で開かれている。11のテーマで、2020年以降に注目を集めた漫画から1作品ずつを選んだ。観覧は無料で、7月6日まで。キュレーターを務める一般社団法人マンガナイト代表理事の山内康裕さん（45）は「多くの共感