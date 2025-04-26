次期フラッグシップスマホ「Sony Xperia 1 VII」の近く発表へ！各種認証を通過米連邦通信委員会（FCC）は24日（現地時間）、Sonyの未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）が2025年4月9日（水）付で認証を通過していることを公開しています。FCC ID（認証番号）は「PY7-50337X」で、IEEE802.11be準拠のWi-Fi 7やワイヤレス給電（WPT）などに対応しているため、ハイエンドモデルになると見られ、同社が展開する「Xperia」ブランドの