ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、「デラマキシ ザ・ワンパウンダー」を4月25日から期間限定で発売しています。「うまさとボリュームの究極バランス」実現ビーフ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」の2025年第2弾として復活販売される同商品は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚、チェダーチーズスライス4枚、ピクルス、レタス、トマト、オ