É×¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ì¡¢É×¤Î·»¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÖµÁ»Ð¡×¤ÏÌ£Êý¤Ë¤Ç¤­¤ì¤Ð¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¶á¤¤´Ø·¸¤æ¤¨¤ËÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡ÖµÁ»Ð¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£»ä¡Ê¥¿¥Þ¥ß¡¢30Âå¡Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤ÎÊì¡£É×¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¿¡¢30Âå¡Ë¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÆ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Î·»É×ÉØ¤Ï¤¦¤Á¤«¤é±ó¤¤Åìµþ¤ÇË»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªËß¤äÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âµÁ¼Â²È¤Ë