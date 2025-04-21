¢¡ ³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Åö¤¿¤ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¶ÃØ³ÃÆ¤â¡Ä4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬2HR¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿20Æü¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤Þ¤º1ÂÇÀÊÌÜ¡¢¿¹æÆÊ¿¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø±¿¤Ó¡¢ÀèÀ©¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£Æó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÅÎ±¤á¥é¥¤¥È¶¯½±¤Î2¥Ù¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤Ç3ÂÇÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï