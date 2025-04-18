雷をドローンに落とせ――。ドローンを雷雲に向けて飛ばし、わざと落雷させて地上への被害をなくす実証実験に世界で初めて成功したと、ＮＴＴが１８日発表した。ドローンは雷の直撃に耐えられる構造をしており、何度でも飛行できるという。「空飛ぶ避雷針」として、２０３０年頃の実用化を目指す。市販の大型ドローン（２・３メートル四方、重さ１０キロ・グラム）を改造し、機体の周りをアルミ線で囲って雷を誘導する仕組み。