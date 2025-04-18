ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏は18日までに、自身のYoutubeチャンネルとX（旧ツイッター）を更新。「物言う株主」として知られる米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが、フジテレビの親会社「フジ・メディア・ホールディングス」（FMH）の取締役候補として提案した12人の1人、SBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長が17日に開いた記者会見に言及。北尾氏との連携に前向きな姿勢を示し、フジテレビの人気キャラクタ