作業服・作業用品販売大手「ワークマン」（群馬県伊勢崎市）が、顔をすっぽり覆う大胆なデザインの日焼け対策用パーカーを販売しているとしてXで注目が集まっている。同社に開発経緯を取材した。日差しだけでなく虫対策にも？話題の商品は、1着でパーカーにサンバイザー、フェイスガードを兼ねる「クールUVサンシェードパーカーEX」だ。ツバ付きフードをかぶってファスナーを上げると、まるでフェンシングの防具を付けたように首や