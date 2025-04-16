近年複雑化するサイバー犯罪、その相談件数は県内でも増加傾向にあります。金銭をだまし取られるなどの犯罪から、県民を守るための県警の取り組みと、複雑化する犯罪手口を取材しました。（県警本部サイバー戦略推進課・柘原勇人 警部）「こんにちは、県警本部サイバー戦略推進課の柘原です」「本日はサイバー戦略推進課をご案内いたしますので、どうぞ」県警本部サイバー戦略推進課の、柘原勇人警