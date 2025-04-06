「日本一美しいドラマー」と称される、ガールズバンド「きみとバンド」のドラマー・大野真依さんが2025年3月25日と31日、自身のインスタグラムを更新。最近のコーディネートを披露した。「肩破れてるわけじゃないよな服」大野さんは25日、水色の蝶々の絵文字を添えて、大胆なヘソ出しコーデを投稿。蝶と花のデザインをあしらったトップスと、ショート丈のデニムパンツを着用。デコルテとウエストが見えるコーデで、美ボディを披露