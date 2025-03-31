セレッソ大阪は31日、4月1日より森島寛晃代表取締役社長が代表取締役会長に就任し、日置貴之代表取締役副社長が同社長に昇格することを発表した。元日本代表FWでクラブOBの森島氏は2018年12月から社長として尽力していた。C大阪を通じて「セレッソ大阪を支えてくださっているすべての皆様に感謝の気持ちを忘れず、クラブのさらなる発展に向けて、これからも全身全霊で業務に取り組んでまいります。後任の日置は、スポーツ界で