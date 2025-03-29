¥ï¥³¥à¤ÎActive ES¤ÈEMR¤ËÎ¾ÂÐ±þ¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ú¥óÉÕÂ°¤Î0¥¤¥ó¥ÁAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Öaiwa tab AE10¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Æ¥¯¥ß¥é¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Êµì¡§JNS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï21Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À¸¡Öaiwa¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥ï¥³¥à¡ÊWACOM¡Ë¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¡ÖEMR¡×¤ÈActive ES¤Ë½é¤á¤ÆÎ¾ÂÐ±þ¤·¤Æ½¼ÅÅÉÔÍ×¤ÎÀìÍÑEMR¥Ú¥óÉÕÂ°¤Î10¥¤¥ó¥ÁAndoroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Öaiwa tab AE10¡Ê·¿ÈÖ¡§JA4-TBA