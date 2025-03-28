マツコ・デラックスと「SUPER EIGHT」村上信五がMCを務める人気バラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系、以下『夜ふかし』）。根強い人気を誇ってきたが、3月27日、番組内での “ねつ造” が発覚し、波紋を呼んでいる。日本テレビは公式サイトで、3月24日に放送した内容について、謝罪した。問題となったのは、「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」と題した街頭インタビュー。「番組内で、中国出身