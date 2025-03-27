昨年秋に終了した人気クイズ番組『東大王』（TBS系）にレギュラー出演していた東大医学部生・河野ゆかりが、3月26日に自身のSNSで結婚を発表した。【写真】角帽にガウン姿で東大卒業を報告した河野ゆかり《私事で恐縮ですが、この度、結婚いたしました。お相手は同じ医療従事者です。今後の進路に関わるため、皆さまにもご報告させていただくことにいたしました。進路についての詳細は、明日改めてお伝えいたします》「セント・