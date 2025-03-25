¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤¬2025Ç¯3·î24Æü¡¢17ÉÊÌÜ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤òÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5ÉÊÌÜ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤âÈÎÇäµÙ»ß¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï25Æü¡¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£Â¿¿ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¶¡µëÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×24Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡¦µÙ»ß¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö2024Ç¯8