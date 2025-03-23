オープン戦○ 日本ハム 7 − 4 ヤクルト ●＜3月23日エスコンF＞日本ハムは10勝3敗3分けでオープン戦の全日程を終了。最後は5連勝で締め、3月28日のシーズン開幕・西武戦（ベルーナドーム）を迎えることになった。日本ハム打線は2回、5番・万波、8番・上川畑の安打などで一死満塁の好機を作り、9番・伏見の左犠飛で先制。なおも二死一、三塁で1番・五十幡が右前適時打を放ち2点目を奪った。2−2の同点に追いつかれたあとの