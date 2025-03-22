テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の『特別編集版「ワンピース」エッグヘッド編』が、フジテレビで4月5日午後9時〜11時10分に土曜プレミアムにて放送されることが発表された。エッグヘッド編・前編は昨年10月20日から充電期間として休止していたが、4月より後編として放送再開となり、特別編集版では前編に加え、後編1話目となる第1123話も放送される。【写真】ガリガリの身体…フランキーのポーズする矢尾一樹テレビア