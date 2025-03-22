TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』のデフォルメミニソフビ「キミとアイドルプリキュア♪スウィートパールドール」が2025年3月24日（月）に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。プリキュア3人、妖精2体のラインナップになっている。＞＞＞「キミとアイドルプリキュア♪スウィートパールドール」＆3月24日の食玩の画像をチェック！（画像63点）『キミとアイドルプリキュア♪』は2025年2月2日（日）から放送中のプリ