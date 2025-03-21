名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2025年3月15日（土）から4月25日（金）までの期間限定で、旬のいちごを堪能できる「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を開催しています。ピンクと赤のカラーリングがかわいい、いちごをふんだんに使用した春限定のアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーは、旬のいちごをたっぷり使ったスイーツ5種類と、セイボリー3種類、スコーン2種類から構