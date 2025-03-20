日本でおこなわれたMLB開幕戦の東京シリーズは、3月19日、大成功の末に幕を閉じた。カブスドジャースの2連戦は、東京ドームに計8万4732人を集め、18日初戦の視聴率は31.2％を記録した。ちなみにこの数字は、2024年大晦日におこなわれたNHK紅白歌合戦の32.7％に迫る勢いだった。MLBのマンフレッド・コミッショナーは、「あらゆる面でわれわれの予想を大きく超える成功となっている。スポンサー契約も大変な数。想像を絶する