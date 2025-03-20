デート中になんとなく沈黙が続いてしまい、気まずい思いをしたことのある人は多いでしょう。そんなときは、会話のキャッチボールが続くようなネタを投下できると、うまく切り抜けられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「デートで会話が途切れたときの『ほどよい質問』」をご紹介します。【１】スマホに目をやり、「何か便利なアプリって知ってます？」と尋ねる「お互いマニアッ