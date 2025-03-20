いま、【しまむら】で高見えする「デニムシャツ」が販売されているという情報をキャッチ！ フリルや刺繍がたっぷり施された可愛らしいディテールが詰まったアイテムが、まさかの1,000円台でゲットできるのだとか。主役としても羽織りとしても使えて着回し力も満点。そんな高見えデニムシャツの魅力とおすすめコーデをあわせてご紹介します。 可愛らしさと着回し力を備えたデニムシャツ 【しまむら】「TAI*デニ