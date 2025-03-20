タレントでモデルの藤田ニコル（27）が、3月17日放送の『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で、3月24日をもって8年務めた同番組の月曜レギュラーを卒業することを明かした。また、約7年半専属モデルを務めた『ViVi』も、3月23日発売の5月号で卒業することを自身のInstagramで発表。《やっと自分に満足できたしプラスになったし、もうじき27歳になるので人生計画的にこのタイミングで卒業をしようと決めました》と自らの意思で卒業