マツダ「CX-5」の新モデルに話題沸騰2024年12月、マツダはミドルサイズクロスオーバーSUV「CX-5」の内外装に新たな意匠を用いた「Black Selection（ブラック セレクション）」と「i Selection（アイ セレクション）」を発売しました。それらの魅力的なパッケージに、ネット上や販売店では多くの反響が広がっています。赤ステッチがカッコイイ！ マツダ「CX-5」に反響集まる！CX-5は2012年に初代が登場して以来、マツダのSU