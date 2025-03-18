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北斗晶と佐々木健介の長男、いじめを受けていた…カナダ移住の理由明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北斗晶佐々木健介の長男が18日までにYouTubeチャンネルを更新した
  • カナダ移住の理由について「1から自分で何かを作ってみたかった」と言及
  • 有名人の子どもとして、過去に学校でいじめを受けていたことなどを明かした

◆北斗晶と佐々木健介の長男がカナダ移住の理由などに言及

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