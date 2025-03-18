日本サッカー協会（JFA）は17日、サウジアラビアで開催されるAFC U17アジアカップに臨むU-17日本代表メンバー23名を発表した。チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。GK：1．村松秀司（ロサンゼルスFC/USA）23．松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）12．エジケ唯吹ヴィンセントジュニア（サガン鳥栖U-18）DF：21．横井佑弥（ガンバ大阪ユース）5．篠崎健人（市立船橋高）4．藤井翔大（横浜F・マリノスユース）2．