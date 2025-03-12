¥È¥è¥¿¤¬ÉÁ¤¯¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼2025Ç¯3·î12Æü¤Ë¥È¥è¥¿¤Î²¤½£Ë¡¿Í¥È¥è¥¿¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖFT-Me¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¡ÖFT-Me¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë³¹¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á