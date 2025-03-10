Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤òÌµ¿Í¤Ë¤·¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤òÁö¤ë¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Â¸³¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤òÌµ¿Í¤Ë¤·¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤òÁö¤ë¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Î5ÃÊ³¬Ãæ¡¢¥ì¥Ù¥ë4°Ê¾å¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤·¤ÇAI¤¬Á´¤Æ¤Î±¿Å¾ºî¶È¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢AI¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤ÆÄä»ß¤äÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢4¥­¥í