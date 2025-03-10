2·î26Æü¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎÏ©¾å¤ÇÅ¥¿ì¤·¤ÆÌ²¤ëÆüËÜ¿Í½÷À­¤ÎÆ°²è¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢5Æü´Ö¤Ç6000Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤­¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ó¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ýÁ°¤äÃó¼Ö¾ì¤Î¶ù¡¢ÊâÆ»¶¶¤Î³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ê¤É¡¢½÷À­¤¿¤Á¤Ï¤È¤³¤í¹½¤ï¤ºÇú¿ç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃåÊª»Ñ¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¯½÷À­¤¬È©¤òÏª½Ð¤µ¤»¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤³°¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎÏ©¾å¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Î»Ñ¡£Ï©