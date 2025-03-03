ソフトバンク株式会社は2025年3月3日、「MWC Barcelona 2025」において、「AI-RAN」に関する5つの取り組みと成果を発表した。その中には、AI技術によって、モバイル通信など（RAN）の性能がどのように向上するか、実証実験の結果も含まれていた。同社は発表に先立って、報道関係者向け説明会を開催した。説明会に登壇した、ソフトバンク株式会社 先端技術研究所 先端無線統括部 統括部長 船吉秀人氏●「AI-RAN」とは「AI-RAN」は、