小柄ながら目力の強さが印象的今の時代にこれほど高潔な人がよくいたものだ。兵庫県宝塚市在住の岡本光一さん（77歳）、明美さん（75歳）夫妻が、老朽化した市立病院の建て替え費用などとして、約254億円の寄付を同市に行ったことが、2月3日、明らかになった。地方自治体への寄付としては異例の規模だけに全国的に注目を集めた今回の一件。はたして岡本光一さんとは何者か。本誌は話題の「大富豪」を直撃した。岡本さんが運営する