事故のあった人気アトラクション「ええじゃないか」（２８日、富士吉田市で）読売新聞オンライン

「ええじゃないか」で点検中に死亡 ほかの従業員が誤って操作

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 富士急ハイランドジェットコースター「ええじゃないか」
  • 2月28日、点検作業中の従業員が車両とレールの間に挟まれ、死亡した
  • 従業員の近くにあった車両をほかの従業員が誤って動かしてしまったという
記事を読む

おすすめ記事

  • 神奈川県警察本部
    透析の薬を誤投与で患者死亡、元技師を容疑で書類送検…別患者のキャンセル分をそのまま使う 2025年2月28日 15時0分
  • 降格にともない月10万円の役職手当も剥奪された（ふじよ / PIXTA）
    「幹部としての基準を満たしていない」次長→一般職へ“5階級”降格…「人事権の濫用」訴える従業員に裁判所の判断は 2025年2月25日 10時17分
  • ライブドアニュース×退職代行モームリコラボ『あ、もうこの会社辞めよう』エピソードにアドバイス
    ライブドアニュース×退職代行モームリコラボ『あ、もうこの会社辞めよう』エピソードにアドバイス 2025年2月25日 19時35分
  • 心霊現象？誰もいない倉庫で“バタン”と扉が閉まる　「この会社ではよくあること」と上司に説明され……
    心霊現象？誰もいない倉庫で“バタン”と扉が閉まる　「この会社ではよくあること」と上司に説明され…… 2025年2月27日 6時0分
  • 職場の雰囲気を悪くする人の対処法は? 職場をダメにする人の特徴を解説
    職場の雰囲気を悪くする人の対処法は? 職場をダメにする人の特徴を解説 2025年2月27日 11時33分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 総武線で運転士「体調不良」続出
    2. 2. みのもんたさんが死去 80歳
    3. 3. みのもんたさんが死去 80歳
    4. 4. 夢グループ社長 中居氏が1番悪い
    5. 5. 数億の借金 判決にピン子大泣き
    6. 6. チュート徳井 紅白歌手と7年愛か
    7. 7. 公共の場で…熊谷真実に批判の声
    8. 8. 小向美奈子「結婚します」宣言
    9. 9. 高嶋ちさ子 ダウン症の姉が事故
    10. 10. 富士急で死亡 他従業員が誤操作
    1. 11. BTSにキスか 日本人女性の今後
    2. 12. Mリーグ暴言「現状説明」が物議
    3. 13. 薬物で逮捕 元NHKアナ就職できず
    4. 14. 美穂さんのご遺体と対面…姿語る
    5. 15. 宮内庁失態 HPに仲の悪さを露呈
    6. 16. 保護の日本人 北海道警が逮捕状
    7. 17. トランプ氏が怒り赤面 緊迫会談
    8. 18. 体重126kgでPカップ 女性の日常
    9. 19. USJのチケット売り場 全て閉鎖へ
    10. 20. パクリ? 朝ドラが名作と酷似か
    1. 1. みのもんたさんが死去 80歳
    2. 2. 夢グループ社長 中居氏が1番悪い
    3. 3. 数億の借金 判決にピン子大泣き
    4. 4. 富士急で死亡 他従業員が誤操作
    5. 5. 宮内庁失態 HPに仲の悪さを露呈
    6. 6. 保護の日本人 北海道警が逮捕状
    7. 7. BTSにキス 邦人女性に懲役刑も
    8. 8. 始業5分前出勤「時間外」に認定
    9. 9. 「牛角」で35人食中毒 原因判明
    10. 10. 頂き女子の金回収か ホスト逮捕
    1. 11. 旭川17歳殺害 恐怖の7時間の詳細
    2. 12. 新宿アルタの終了 タモリが言及
    3. 13. 十数年前にコンクリ詰 7歳の子か
    4. 14. 宝塚市に254億円寄付 夫婦が本音
    5. 15. 富士急 ひかれた従業員が死亡
    6. 16. 高校無償化「朝鮮学校も対象に」
    7. 17. JR山手線 全線運転見合わせ
    8. 18. サンドイッチ食べノロウイルスに
    9. 19. 自称「永遠の16歳」35歳男を逮捕
    10. 20. 観光地で夕食難民大量発生の異常
    1. 1. 高額療養費 引き上げを再検討へ
    2. 2. 愛だけでは 65歳夫婦怯えるわけ
    3. 3. 母が衰弱も見て見ぬふり 娘は涙
    4. 4. 陛下から悠仁さまへメッセージ
    5. 5. 自死の県議へ 立花氏発言に絶句
    6. 6. 一般参賀「両家」に対照的違いか
    7. 7. 冷凍することで美味しくなる食材
    8. 8. 入籍し夫一変 信じられない一言
    9. 9. 日枝久氏が委員辞任 現在入院中
    10. 10. 100人超と関係 16歳少女を利用か
    1. 11. 母乳を強要する夫に怪しい動き
    2. 12. 長財布 おばさん認定アイテムに?
    3. 13. サンリオ クロミ巡る訴訟で声明
    4. 14. 「高額療養費」見直し、政府が異例の再修正…２６年度以降の着地点「見いだすのは簡単でない」
    5. 15. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    6. 16. 一等地「東急プラザ銀座」の衰退
    7. 17. 岸口議員辞職勧告、結論持ち越し　維新幹事長「本来自ら辞すべき」
    8. 18. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    9. 19. 高校無償化「教育格差が広がる」
    10. 20. 立憲・野田代表、首相に「英断を」　がん患者から悲痛な声…高額療養費見直しは
    1. 1. トランプ氏が怒り赤面 緊迫会談
    2. 2. 「スカイプ」今年の5月で終了へ
    3. 3. ゼレンスキー氏 謝罪の必要なし
    4. 4. 反トランプ NYデモで起きた異変
    5. 5. ドイツ人が北朝鮮観光 驚いた事
    6. 6. BTSにキス 邦人女性に韓出頭要請
    7. 7. 米俳優死去 妻はミイラ化進行か
    8. 8. 大統領と懇意 ロシアが暗殺阻止
    9. 9. BTSキス問題 女性ブログが物議
    10. 10. トランプ氏「独裁者」発言を撤回
    1. 11. 「ウクライナとともに」欧州連帯
    2. 12. 米国 韓アルミケーブルに86%関税
    3. 13. 米実業家の少女売春 文書を公開
    4. 14. ダンス中に頭から突撃 中ロボ
    5. 15. メーガン妃新番組 専門家が嘲笑
    6. 16. ルビオ氏 ウ大統領は謝罪すべき
    7. 17. 海外で邦人保護「帰りたくない」
    8. 18. 保護の邦人男性 捜索依頼の人物
    9. 19. 尹大統領のおかげ 与党は板挟み
    10. 20. 米でイルカ2000頭 撮影に成功
    1. 1. 口座開設で5万円 地銀に人が殺到
    2. 2. 「日本の平均年収」実際の中央値
    3. 3. 半年で月商100万 OLが成功した訳
    4. 4. 資さんうどんの610円朝食に驚き
    5. 5. 3月終了サイン決済 やるべき対策
    6. 6. 渋谷・道玄坂通 1年半で閑散の訳
    7. 7. 大学教授と准教授 平均年収の差
    8. 8. 結婚式場が破産 60組挙式できず
    9. 9. ココイチ「高級化」で客離れか
    10. 10. メンエスに物件又貸し 男性地獄
    1. 11. 派遣で時給2000円 正社員との差
    2. 12. 社会保険 意外と知らない仕組み
    3. 13. 今から15年後 終末格差の実態
    4. 14. 医療費年10万以下でも控除 解説
    5. 15. モンハン最新作 休暇取る人続出
    6. 16. 「社長室が豪華」ダメ企業の典型
    7. 17. 年収1千万超え 二度見した年金額
    8. 18. 「新宿アルタ」45年の歴史に幕
    9. 19. 3月〜5月 残業しないのがお得?
    10. 20. 年会費値上げへ コストコの現実
    1. 1. 危険 「相席系居酒屋の真実」4選
    2. 2. iPhone 16e購入「これで十分」
    3. 3. Amazonセール開幕 注目商品は?
    4. 4. マンガ大好き芸人お勧めの28作品
    5. 5. AmazonでApple Watchが15%OFFに
    6. 6. JASRAC 音楽教室から使用料徴収
    7. 7. Amazonでニューバランスが59%OFF
    8. 8. 「Skype」終了へ 今年5月5日に
    9. 9. 「侍タイムスリッパ―」最速配信
    10. 10. Amazonセールで飲料が最大60%OFF
    1. 11. 【CP+2025】Z世代狙い撃ちのESCURA、チェキフィルム型カメラやチェキ用フィルターが斬新！
    2. 12. OpenAI「GPT-4.5」を発表。大規模モデル、自然な対話が特徴
    3. 13. AMD、Radeon RX 9070 XT/9070の詳細を公開 - 初のRDNA 4世代GPUがリリース秒読み
    4. 14. 元人気女優とその“上位互換”、ハリウッドの闇……　狂気的ホラー映画『サブスタンス』場面写真［ホラー通信］
    5. 15. 無料版Officeアプリをリリース
    6. 16. G-SHOCK定番 30周年を祝う復刻版
    7. 17. OPPOのFindN5 Macでパワー倍増
    8. 18. ART ACT『リラックス×クリエイティブ鑑賞』を体験！SusHi Tech Tokyo「Alternative Living展」
    9. 19. 楽天モバイル、新スマホ「iPhone 16e」の価格を発売日に改定！予約分も差額分を調整。NTTドコモやソフトバンクに続いて
    10. 20. 場所を選ばず使える！軽量3kgの多機能折りたたみチェア
    1. 1. 大谷のハワイ別荘巡りトラブルか
    2. 2. 大谷 ドッキリの仕返し受け呆然
    3. 3. 尚弥をPFPから除外すべき 米
    4. 4. 元はバイト「つば九郎」の素顔
    5. 5. 「キレがない」58歳カズに助言
    6. 6. 大谷 菊池から先頭打者本塁打
    7. 7. K-1王者の「新たな暴行動画」か
    8. 8. 甲斐拓也 Gと古巣との違いに言及
    9. 9. 大谷 朗希の結婚について初言及
    10. 10. 結婚から2カ月「別人みたい」
    1. 11. 日ハム万波 台湾で大注目の理由
    2. 12. 大谷1号にお返し 有望株に騒然
    3. 13. 「手術しないなら引退」最後の時
    4. 14. 大谷の別荘写真 無許可投稿の訳
    5. 15. 大谷が英語で白状「ツンデレか」
    6. 16. 大谷は裏切らない バケモノ定期
    7. 17. 大谷の「睡眠妨害」に1億ドル
    8. 18. なぜトラウト選出? 辛辣声相次ぐ
    9. 19. 伊東勤氏 12球団で1番厳しい監督
    10. 20. なでしこが米破りV 最大の変化
    1. 1. みのもんたさんが死去 80歳
    2. 2. チュート徳井 紅白歌手と7年愛か
    3. 3. 公共の場で…熊谷真実に批判の声
    4. 4. 高嶋ちさ子 ダウン症の姉が事故
    5. 5. 小向美奈子「結婚します」宣言
    6. 6. BTSにキスか 日本人女性の今後
    7. 7. Mリーグ暴言「現状説明」が物議
    8. 8. 薬物で逮捕 元NHKアナ就職できず
    9. 9. 美穂さんのご遺体と対面…姿語る
    10. 10. 娘巡るギャル曽根の「不満」物議
    1. 11. パクリ? 朝ドラが名作と酷似か
    2. 12. 芸人が突然引退発表 やす子驚き
    3. 13. オンカジ 芸人5人が自粛申し出か
    4. 14. 「財務省解体デモ」堀江氏が一喝
    5. 15. 沙也加さんに言及 堂本に称賛
    6. 16. ヒカル「財務省デモ」で案件消失
    7. 17. 「広瀬すず嫌い」粗品の悪口加速
    8. 18. 内定取り消し 日テレ訴訟の心境
    9. 19. 米国刑務所にロケ HGに長蛇の列
    10. 20. スーパー3助が結婚 東野明かす
    1. 1. バツ2&体重3桁 43歳で女子高生に
    2. 2. 1カ月で5kg減量 簡単ダイエット
    3. 3. 10kg減 40代主婦の簡単習慣とは
    4. 4. 3時間かけ友達宅訪問 夕飯に絶句
    5. 5. 家族でBBQ 神経疑う兄夫婦の行動
    6. 6. セレブ妻「密告」され家族を失う
    7. 7. 自分の姿に絶望 60代女性が激変
    8. 8. 秒でカゴIN 話題の無印新作10選
    9. 9. 金銭感覚合わず? ママ友に衝撃
    10. 10. 幼馴染が夫略奪 最後に強烈一言
    1. 11. スッキリ!離婚した後義母に復讐
    2. 12. 芸人と結婚して驚いた女性芸能人
    3. 13. 女って怖い…婚活で恐怖の体験談
    4. 14. 我慢して!満足気な義両親に絶望
    5. 15. 義両親の月一訪問 日々モヤモヤ
    6. 16. 先輩のやり方は古い→事件発生?!
    7. 17. 頭皮のニオイが気になる問題解決
    8. 18. 公衆電話を途中切り 息子の訳
    9. 19. GUから新ライン「UG」誕生へ
    10. 20. コストコ おしゃれスイーツ4選
    x